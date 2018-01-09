Фотография включенного Samsung Galaxy S9 попала в Сеть

Москва, 09 января. На портале Reddit опубликована фотография включенного смартфона Samsung Galaxy S9.

Как отмечают фанаты продукции южно-корейского производителя, это чуть ли не единственное в мире фото, где запечатлено не просто изображение нового гаджета – смарфтон показан в работающем состоянии.

Как уже отметили эксперты, разработчики не стали добавлять чего-то кардинально нового во внешний вид Samsung Galaxy S9, поэтому новый смартфон останется похожим на Galaxy S8.

При этом ряд специалистов отметили, что в новом гаджете существуют отличия нижней рамки аппарата, которая существенно стала меньше. Ожидается, что разработчики установят в Galaxy S9 4 Гб «оперативки» и 64 Гб встроенной памяти.