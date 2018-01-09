Сирия: Пушков обозначил «важный сдвиг» в сирийском конфликте

Москва, 9 января. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что решение Саудовской Аравии о прекращении военной поддержки сирийских боевиков является «важным сдвигом» в разрешении конфликта в Сирии.

По мнению Пушкова, происходящее должно частично способствовать урегулированию конфликта.

«Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу, что война против Дамаска — дело гиблое», — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.

Эр-Риад предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу,что война пр.Дамаска - дело гиблое. Важный сдвиг — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2018

Ранее RT сообщало, что по данным Министерства обороны РФ, обстановка в зонах деэскалации в Сирии остается в целом стабильной.