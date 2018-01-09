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Сирия: Пушков обозначил «важный сдвиг» в сирийском конфликте
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    Сирия: Пушков обозначил «важный сдвиг» в сирийском конфликте

    6:46  9 Января 2018
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    Сирия: Пушков обозначил «важный сдвиг» в сирийском конфликте

    Москва, 9 января. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что решение Саудовской Аравии о прекращении военной поддержки сирийских боевиков является «важным сдвигом» в разрешении конфликта в Сирии.

    По мнению Пушкова, происходящее должно частично способствовать урегулированию конфликта.

    «Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу, что война против Дамаска — дело гиблое», — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.

    Ранее RT сообщало, что по данным Министерства обороны РФ, обстановка в зонах деэскалации в Сирии остается в целом стабильной.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #алексей пушков #саудовская аравия
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