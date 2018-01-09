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Политика
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Украина
Детская игра с картой Украины без Крыма вызвала ажиотаж в Киеве
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    Детская игра с картой Украины без Крыма вызвала ажиотаж в Киеве

    6:16  9 Января 2018  /обновлено: 6:16  09 Января 2018
    699

    Детская игра с картой Украины без Крыма вызвала ажиотаж в Киеве

    Киев, 09 января. Среди украинских пользователей социальных сетей немалый ажиотаж вызвала детская игра с картой государства без Крыма.

    В частности, о данном факте на своей страничке в социальной сети Facebook написал Роман Пелех, приложив к публикации фотографии детской развивающей игры «Ящик знаний «Мир».

    «Круто». Украинских детей учат, что Крыма не существует. По крайней мере украинского», — отметил журналист, разместив в посте также ссылки, где можно в Интернете купить игрушку.

    Жители Украины остались недовольны фактом появления в продаже игры, выразив свое мнение в комментариях под постом Пелеха, — сообщает официальный сайт телеканала «Звезда».

    К примеру, некто Тарас Крыжановский написал, что «такое преступление нельзя оставить лишь одним постом!», призвав действовать, добавив, что «сам мимо похожих выбросов молча не проходит».

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #украина #крым
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