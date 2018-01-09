Детская игра с картой Украины без Крыма вызвала ажиотаж в Киеве

Киев, 09 января. Среди украинских пользователей социальных сетей немалый ажиотаж вызвала детская игра с картой государства без Крыма.

В частности, о данном факте на своей страничке в социальной сети Facebook написал Роман Пелех, приложив к публикации фотографии детской развивающей игры «Ящик знаний «Мир».

«Круто». Украинских детей учат, что Крыма не существует. По крайней мере украинского», — отметил журналист, разместив в посте также ссылки, где можно в Интернете купить игрушку.

Жители Украины остались недовольны фактом появления в продаже игры, выразив свое мнение в комментариях под постом Пелеха, — сообщает официальный сайт телеканала «Звезда».

К примеру, некто Тарас Крыжановский написал, что «такое преступление нельзя оставить лишь одним постом!», призвав действовать, добавив, что «сам мимо похожих выбросов молча не проходит».