Одним твитом Трамп умудрился поссориться с важным союзником США, не входящим в НАТО

Вашингтон, 9 января. Президент США Дональд Трамп смог с помощью записи в микроблоге Twitter поссориться с одним из основных союзников Соединенных Штатов, не входящих в НАТО.

«Соединенные Штаты по глупости выплатили Пакистану более $33 млрд помощи за последние 15 лет, и они в ответ не дали нам ничего, кроме лжи и уловок, считая наших лидеров дураками. Они давали убежище террористам, за которыми мы охотились в Афганистане, и не оказывали нам почти никакой помощи. Этого больше не повторится», — написал Трамп 1 января, а через четыре дня стало известно, что очередной транш Исламабаду на сумму 225 млн долларов для покупки военного снаряжения был заморожен, говорится в материале газеты Известия.

«США нам больше не союзники. Настоящие союзники так не поступают, так что никакого альянса с американцами у нас нет. Вашингтон пытается превратить нас в мальчика для битья, чтобы оправдать свои неудачи в Афганистане», — прокомментировал происходящее глава МИД Пакистана Хаваджа Мухаммед Асиф.