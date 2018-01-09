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Политика
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Одним твитом Трамп умудрился поссориться с важным союзником США, не входящим в НАТО
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    Одним твитом Трамп умудрился поссориться с важным союзником США, не входящим в НАТО

    6:27  9 Января 2018
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    Одним твитом Трамп умудрился поссориться с важным союзником США, не входящим в НАТО

    Вашингтон, 9 января. Президент США Дональд Трамп смог с помощью записи в микроблоге Twitter поссориться с одним из основных союзников Соединенных Штатов, не входящих в НАТО.

    «Соединенные Штаты по глупости выплатили Пакистану более $33 млрд помощи за последние 15 лет, и они в ответ не дали нам ничего, кроме лжи и уловок, считая наших лидеров дураками. Они давали убежище террористам, за которыми мы охотились в Афганистане, и не оказывали нам почти никакой помощи. Этого больше не повторится», — написал Трамп 1 января, а через четыре дня стало известно, что очередной транш Исламабаду на сумму 225 млн долларов для покупки военного снаряжения был заморожен, говорится в материале газеты Известия.

    «США нам больше не союзники. Настоящие союзники так не поступают, так что никакого альянса с американцами у нас нет. Вашингтон пытается превратить нас в мальчика для битья, чтобы оправдать свои неудачи в Афганистане», — прокомментировал происходящее глава МИД Пакистана Хаваджа Мухаммед Асиф.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #сша #пакистан
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