Вандалы закрасили таблички православного храма в Чернигове

Киев, 09 января. Неизвестные вандалы закрасили памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского собора в украинском Чернигове.

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написала руководитель подкомитета Верховной рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова.

«Древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000 лет…Надругались над исторической табличкой о Переяславских соглашениях», — отметила народный депутат.

Также Анна Романова призывала полицию «следить за памятником Богдану Хмельницкому, который эти соглашения подписал».

