«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» возобновляют работу после новогодних каникул

Тольятти, 9 января. Пресс-служба российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» сообщила, что 9 января будет вновь запущен конвеер после новогодних каникул.

«GM-АвтоВАЗ» также запустит конвейер со вторника, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что сотрудники компаний приступят к работе после новогодних каникул и корпоративного отпуска. Напомним, что «АвтоВАЗ» ушел на каникулы с 30 декабря 2017 года.

Ранее RT на русском сообщало, что компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака — Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line.