Движение междугородних автобусов приостановили на Сахалине из-за метели

Южно-Сахалинск, 09 января. В Сахалинской области из-за непогоды спасатели закрыли движение нескольких междугородних автобусных рейсов.

В частности, циклон, который принес в регион метель и порывистый ветер, стал причиной того, что с полудня по местному времени было приостановлено движение из Южно-Сахалинска по направлениям в Поронайск, Углегорск и Макаров.

Помимо прочего в региональном управлении МЧС рекомендовали всем водителям воздержаться от поездок по указанным направлениям, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Добавим, что по данным местных метеорологов, в южной части Сахалина возможны сильный снег и метель, видимость не более полукилометра, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.