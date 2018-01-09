Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей
Сеул, 09 января. В приграничном пункте Пханмунджом стартовали переговоры по нормализации отношений между Корейской народно-демократической республикой и Республикой Корея.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кабмин Южной Кореи. В частности делегации двух государств обсудят вопрос вероятного участия спортсменов из Северной Кореи на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
Переговоры делегаций, которые возглавляют министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, проходят в закрытом для прессы режиме.
Добавим, что также в ходе переговоров могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны.