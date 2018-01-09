В Испании внезапно ожил заключенный, которого привезли в морг
Мадрид, 9 января. Внезапное воскрешение умершего заключенного, отправленного на вскрытие, произошло в испанской Астурии.
Сообщается, что Гонсало Монтойя Хименес, отбывающий наказание за кражу был найден обздвиженным. Прибывшие медики констатировали смерть и отправили тело на вскрытие в Институт судебной медицины, говорится в материале Deita.ru.
Отмечается, что в морге мужчина неожиданно ожил и был госпитализирован.
По словам родственников Хименеса, он страдает эпилепсией, а остановка дыхания могла произойти из-за лекарств.
Ранее RT на русском сообщало, что в бразильском штате Гояс в ходе тюремного бунта девять человек погибли, 14 получили ранения.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: