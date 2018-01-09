Белый дом сообщил, что Трамп намерен переизбираться в 2020 году

Вашингтон, 9 января. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

По словам Гидли, Трамп готов сразиться с любым возможным кандидатом, говорится в материале RT на русском.

«Независимо от того, кто будет в избирательном бюллетене ... им придется столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения за рекордное время», — подчеркнул представитель президентской администрации.