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Белый дом сообщил, что Трамп намерен переизбираться в 2020 году
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    Белый дом сообщил, что Трамп намерен переизбираться в 2020 году

    5:24  9 Января 2018
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    Белый дом сообщил, что Трамп намерен переизбираться в 2020 году

    Вашингтон, 9 января. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

    По словам Гидли, Трамп готов сразиться с любым возможным кандидатом, говорится в материале RT на русском.

    «Независимо от того, кто будет в избирательном бюллетене ... им придется столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения за рекордное время», — подчеркнул представитель президентской администрации.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #белый дом
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