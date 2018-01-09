Google обвинили в дискриминации белых мужчин

Вашингтон, 09 января. На Google подал в суд бывший работник компании, обвиняя интернет-гигант в дискриминации по принципу цвета кожи и политических взглядов.

Как сообщает Reuters, иск в Верховный суд округа Санта-Клара, что в штате Калифорния, подал бывший технический специалист Google Джеймс Деймор, а также его бывший сослуживец Дэвид Гудман.

В частности, экс-сотрудники обвиняют Google в дискриминации работников, которые исповедуют консервативные взгляды, а также поддерживают политику нынешнего президента США Трампа.

«Джеймс Деймор, Дэвид Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола», — цитирует агентство выдержки из иска.

Добавим, что ранее Деймор спровоцировал скандал содержанием служебной записки, распространенной среди сотрудников Google, в которой написал, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за «биологических отличий» от мужчин.