Минфин РФ предложил новый способ стимулирования чиновников

Москва, 9 января. Министерство финансов РФ предлагает материально стимулировать чиновников средствами, высвободившимися путем сокращения предельной численности.

Сообщается, что ведомство подготовило проект правительственного постановления об уменьшении максимального числа федеральных государственных служащих и работников федеральных органов исполнительной власти.

Также Минфин предлагает увеличить объем выделяемых бюджетных средств на материальное стимулирование чиновников в соответствии с уменьшением зарплатного фонда госслужащих в расчете на год.