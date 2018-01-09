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В Литве призвали жителей критически отнестись к опубликованному списку «агентов КГБ»
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    В Литве призвали жителей критически отнестись к опубликованному списку «агентов КГБ»

    4:24  9 Января 2018
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    В Литве призвали жителей критически отнестись к опубликованному списку «агентов КГБ»

    Вильнюс, 9 января. Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы призвал литовских граждан относиться критически к опубликованному ранее журналу регистрации архивных личных дел КГБ СССР.

    «Весь журнал регистрации агентов написан от руки. Несколько человек, внесенные в конец списка вписаны другой ручкой, другим почерком. Не сохранена хронологическая очередность, поэтому проверке данных из журнала было уделено повышенное внимание», — отметили в центре.

    Также подчеркивается, что обнародовать документы КГБ ведомство было обязано в соответствии с законом.

    Ранее RT на русском сообщало, что актера из Литвы Донатаса Баниониса, скончавшегося в 2014 году, обвинили в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности.

    Автор: Ирина Новикова
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    #литва #список #кгб
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