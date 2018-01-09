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Украина
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Украина
Эксперт рассказал, кто стоит за атакой на Киево-Печерскую лавру
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    Эксперт рассказал, кто стоит за атакой на Киево-Печерскую лавру

    4:03  9 Января 2018
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    Эксперт рассказал, кто стоит за атакой на Киево-Печерскую лавру

    Киев, 9 января. Украинский политолог Сергей Белашко заявил, что за атакой на Киево-Печерскую Лавру стоят СБУ и администрация президента страны Петра Порошенко.

    По мнению эксперта, акция радикалов из группировки С14 является своеобразной местью за активное и успешное участие Православной Церкви Московского Патриархата в процессе обмена пленными, что повысило ее авторитет и совсем не понравилось украинским властям.

    «По сути, нынешняя волна антицерковной пропаганды – это «ответка» за происшедшее во время обмена заложниками, когда Церковь показала свое влияние и авторитет, на фоне которого светские власти выглядели просто дешевыми барыгами», — заявил Белашко.

    Ранее RT на русском сообщало, что украинские радикалы из националистической организации С14 завершили акцию, в результате которой был блокирован въезд в Киево-Печерскую лавру.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #киево-печерская лавра
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