Эксперт рассказал, кто стоит за атакой на Киево-Печерскую лавру

Киев, 9 января. Украинский политолог Сергей Белашко заявил, что за атакой на Киево-Печерскую Лавру стоят СБУ и администрация президента страны Петра Порошенко.

По мнению эксперта, акция радикалов из группировки С14 является своеобразной местью за активное и успешное участие Православной Церкви Московского Патриархата в процессе обмена пленными, что повысило ее авторитет и совсем не понравилось украинским властям.

«По сути, нынешняя волна антицерковной пропаганды – это «ответка» за происшедшее во время обмена заложниками, когда Церковь показала свое влияние и авторитет, на фоне которого светские власти выглядели просто дешевыми барыгами», — заявил Белашко.

Ранее RT на русском сообщало, что украинские радикалы из националистической организации С14 завершили акцию, в результате которой был блокирован въезд в Киево-Печерскую лавру.