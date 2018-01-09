Пушков: Влияние США в Азии снижается на глазах

Москва, 9 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты буквально на глазах теряют свою влияние в Азии.

По мнению российского сенатора, США уступают сферы влияния Китаю, так как впустую тратят время на споры с Пакистаном.

«Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, КНР готов строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах», — говорится в сообщении Пушкова в его микроблоге в Twitter.

Ранее RT на русском сообщало, что, по словам официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.