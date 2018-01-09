Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Apple в связи с «замедлением» iPhone

Париж, 9 января. Прокуратура Парижа начала расследование в отношении компании Apple в связи намеренным замедлением ряда моделей iPhone. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Расследование ведут специалисты подразделения министерства экономики Франции.

Напомним, что в конце декабря компания Apple призналась, что использовала функцию, позволяющую без ведома пользователя замедлять работу процессоров iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE, чтобы продлить срок службы батареи и самих устройств. Это сообщение вызвало недовольство многих пользователей, после чего против компании были поданы коллективные иски, в частности – в США, Израиле и Канаде.

Отмечается, что Apple принесла свои извинения пользователям и пообещала снизить цену на замену аккумуляторов с 79 до 29 долларов.