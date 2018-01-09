В Красноярске без вести пропала пятнадцатилетняя школьница

Красноярск, 9 января. Пятнадцатилетняя школьница бесследно пропала в Красноярске утром 6 января.

Согласно имеющейся информации, девушка ушла из дома на Тобольской улице и больше не выходила на связь с родными.

Сообщается, что в день исчезновения школьница была одета в зеленую куртку с меховой опушкой серого цвета, черные джинсы, темно-серые ботинки и футболку светло-бежевого цвета.

Пропавшую разыскивают как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры.