Спецпрокурор США допросит Трампа по делу о «российском вмешательстве» в выборы

Вашингтон, 9 января. Президент США Дональд Трамп будет допрошен спецпрокурором по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году Робертом Мюллером.

Как сообщает ряд американских СМИ, Мюллер уже сообщил адвокатам Трампа о своем намерении допросить Трампа в рамках расследования «дела о российском вмешательстве». Предполагается, что допрос пройдет в ближайшие несколько недель.

Отмечается, что Трамп может быть заинтересован в проведении допроса, так как это сняло бы с него вопросы о якобы имевших место связах его штаба с Россией. В то же время, есть информация, согласно которой Трамп против допроса «лицом к лицу» и согласен отвечать на вопросы спецпрокурора лишь письменно. Сейчас адвокаты президента согласовывают формат допроса, пишет RT.

Напомним, что конгресс США и ФБР проводят независимые расследования по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Москва неоднократно указывала, что подобные обвинения в ее адрес являются бездоказательными и голословными.