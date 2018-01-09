Рогозин анонсировал летные испытания второго самолета МС-21

Москва, 9 января. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал, что испытания второго российского самолета МС-21 стартуют уже в этом году.

Рогозин напомнил, что первый магистральный МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета.

«В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолет», — говорится в сообщении Рогозина на его странице в микроблоге Twitter.

Также вице-премьер добавил, что в настоящее время сборка второго воздушного судна завершается на Иркутском авиационном заводе.