Полиция Москвы задержала участника «гонок на Gelandewagen» 2016 года

Москва, 9 января. Правоохранительными органами Москвы был задержан один из участников «гонок на Gelandewagen» с сыном топ-менеджера компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, против задержанного было возбуждено административное дело.

По данным РИА Новости, задержанным является Авдувахоб Маджидов.

«Восьмого января около 18 часов в районе дома 66 по улице Профсоюзная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В результате транспортные средства получили технические повреждения и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД», — приводит RT слова представителя МВД.

Один из задержанных обладал при себе паспортом и водительскими правами, выданными одной из стран ближнего зарубежья. Документы о законности пребывания на территории РФ он не предъявил.

Сотрудники ГИБДД опознали его, как одного из участников «гонок на Gelandewagen», которые имели место в мае 2016 года. Ранее суд принял в отношении него решение о лишении водительских прав. Задержанный был доставлен в отделение полиции.