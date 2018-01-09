Украинский политолог обвинил Меркель в поддержке интересов Москвы

Киев, 9 января. Украинский политолог Тарас Загородний обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в поддержке интересов России.

«Стоит признать, что Германия полностью отрабатывала российский сценарий… Германия просто коррумпирована российской властью», — заявил политолог.

Сообщается, что эксперт резко раскритиковал немецкого канцлера за прекращение как финансовой помощи Киеву на «развитие демократии», так и за отсутствие помощи в усилении боевой мощи Вооруженных сил Украины.

По его словам, хотелось бы увидеть от Берлина реальные шаги и конкретную помощь.

Ранее RT на русском сообщало, что в Еврокомиссии проанализировали выделение Украине в 2014 году €355 млн финансовой помощи в рамках политики добрососедства. В отчете говорится, что возможности Европейской политики добрососедства в отношении Киева находятся на пределе.