18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В Литве призвали жителей критически отнестись к опубликованному списку «агентов КГБ»
Новости Сирии
ООН и Эр-Рияд начинают склоняться к плану РФ урегулирования в Сирии – СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ООН и Эр-Рияд начинают склоняться к плану РФ урегулирования в Сирии – СМИ

    1:55  9 Января 2018  /обновлено: 1:55  09 Января 2018
    308

    ООН и Эр-Рияд начинают склоняться к плану РФ урегулирования в Сирии – СМИ

    Вашингтон, 9 января. Руководитель МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр провел 24 декабря встречу с представителями сирийской оппозиции, ведущей боевые действия против президента Сирии Башара Асада, уведомив их о том, что Эр-Рияд прекращает военную поддержку оппозиции. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

    По словам Джубейра, противостоящие Асадау группировки должны сконцентрировать свои усилия на заключении политических договоренностей с властями Сирии в рамках Конгресса сирийского национального диалога, который состоится в Сочи в январе. МИД Саудовской Аравии посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к консультациям, чтобы добиться более выигрышных условий политического перехода в Сирии.

    Издание отмечает, что данным шагом Саудовская Аравия указывает на успех российских дипломатов по формированию послевоенного будущего Сирии. Это также означает, пишет СМИ, что российский план успешно конкурирует с официальным процессом под эгидой ООН. Сама ООН сейчас обсуждает возможность участия в российском плане, кроме того, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура хочет получить место за столом переговоров в Сочи.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #оппозиция #сирия #саудовская аравия #асад #сочи #план
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Полиция Москвы задержала участника «гонок на Gelandewagen» 2016 года

      2:21 9 Января 2018 41
      Читать
      22:42
      Вчера

      США продолжают снабжать оружием боевиков в Сирии – аналитик об атаке на базу «Хмеймим»
      20:42
      Вчера

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры
      18:05
      Вчера

      При атаке боевиков на военные объекты РФ в Сирии никто не пострадал
      17:54
      Вчера

      МОК примет решение по списку спортсменов из РФ на Олимпиаде-2018 до конца января

      15:49
      Вчера

      Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 3250

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5446

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10717

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10636

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11476
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42   8 Января 2018
      3250
      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      17:56   8 Января 2018
      11177
      Болгары продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

      Болгары продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

      16:12   8 Января 2018
      4521
      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      11:09   8 Января 2018
      6921