ООН и Эр-Рияд начинают склоняться к плану РФ урегулирования в Сирии – СМИ

Вашингтон, 9 января. Руководитель МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр провел 24 декабря встречу с представителями сирийской оппозиции, ведущей боевые действия против президента Сирии Башара Асада, уведомив их о том, что Эр-Рияд прекращает военную поддержку оппозиции. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

По словам Джубейра, противостоящие Асадау группировки должны сконцентрировать свои усилия на заключении политических договоренностей с властями Сирии в рамках Конгресса сирийского национального диалога, который состоится в Сочи в январе. МИД Саудовской Аравии посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к консультациям, чтобы добиться более выигрышных условий политического перехода в Сирии.

Издание отмечает, что данным шагом Саудовская Аравия указывает на успех российских дипломатов по формированию послевоенного будущего Сирии. Это также означает, пишет СМИ, что российский план успешно конкурирует с официальным процессом под эгидой ООН. Сама ООН сейчас обсуждает возможность участия в российском плане, кроме того, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура хочет получить место за столом переговоров в Сочи.