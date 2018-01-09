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Замглавы МИД РФ прокомментировал внешнеполитические приемы США
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    Замглавы МИД РФ прокомментировал внешнеполитические приемы США

    2:03  9 Января 2018
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    Замглавы МИД РФ прокомментировал внешнеполитические приемы США

    Москва, 9 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, в отличие от США, не планировала и не собирается вмешиваться в выборы в других странах.

    «Мы никогда не планировали, не имеем в виду и не будем вмешиваться в выборный процесс в какой-либо иной стране», — сказал дипломат.

    По его словам, данные приемы характерны для внешнеполитического курса США, говорится в материале RT на русском.

    «Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом», — подчеркнул Рябков.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #мид рф #сергей рябков #вмешательство в выборы
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