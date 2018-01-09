Замглавы МИД РФ прокомментировал внешнеполитические приемы США

Москва, 9 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, в отличие от США, не планировала и не собирается вмешиваться в выборы в других странах.

«Мы никогда не планировали, не имеем в виду и не будем вмешиваться в выборный процесс в какой-либо иной стране», — сказал дипломат.

По его словам, данные приемы характерны для внешнеполитического курса США, говорится в материале RT на русском.

«Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом», — подчеркнул Рябков.