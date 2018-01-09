Симоньян рассказала, что «убило» любовь россиян к США

Вашингтон, 9 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какое событие заставило жителей России резко изменить свое отношение к США.

В ходе интервью каналу CBS Симоньян напомнила, что в девяностых годах жители России «были буквально влюблены в США», а руководство страны выполняло почти все указания Вашингтона.

«На протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку. Мы выполняли всё, что вы нам говорили. И нам хотелось сделать для вас всё больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам ещё сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас», – приводит слова Симоньян RT.

Однако, как отметила главный редактор RT, все изменилось в 1999 году, когда страны НАТО, включая США, начали бомбить Югославию. По словам Симоньян, США в одночасье потеряли Россию.