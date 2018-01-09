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Общество
Симоньян рассказала, что «убило» любовь россиян к США
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    Симоньян рассказала, что «убило» любовь россиян к США

    1:29  9 Января 2018  /обновлено: 1:29  09 Января 2018
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    Симоньян рассказала, что «убило» любовь россиян к США

    Вашингтон, 9 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какое событие заставило жителей России резко изменить свое отношение к США.

    В ходе интервью каналу CBS Симоньян напомнила, что в девяностых годах жители России «были буквально влюблены в США», а руководство страны выполняло почти все указания Вашингтона.

    «На протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку. Мы выполняли всё, что вы нам говорили. И нам хотелось сделать для вас всё больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам ещё сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас», – приводит слова Симоньян RT.

    Однако, как отметила главный редактор RT, все изменилось в 1999 году, когда страны НАТО, включая США, начали бомбить Югославию. По словам Симоньян, США в одночасье потеряли Россию.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #симоньян #отношение
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