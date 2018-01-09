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Российский сенатор предлагает сделать должность председателя суда выборной
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    Российский сенатор предлагает сделать должность председателя суда выборной

    1:38  9 Января 2018
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    Российский сенатор предлагает сделать должность председателя суда выборной

    Москва. 9 января. Российский сенатор Сергей Калашников намерен внести на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому должность председателя суда могут сделать выборной.

    Сообщается, что документ будет внесен в Думу 9 января. В нем говорится, что председателя суда нужно выбирать из состава соответствующего суда, но не более, чем на два года. Кроме того, избранный на должность председателя не имеет права два раза подряд занимать эту должность.

    В материале Парламентской газеты говорится, что законопроект направлен на уменьшение зависимости судей от председателя суда.

    Ранее RT на русском сообщало, что правительство России утвердило план деятельности на 2018 год, который подразумевает разработку 54 законопроектов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #госдума рф #председатель суда
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