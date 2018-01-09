Сирия: коалиция, возглавляемая США, сообщила о гибели военнослужащего

Дамаск, 9 января. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщила о гибели своего военнослужащего.

Сообщается, что гибель военнослужащего произошла 8 января. Отмечается, что причиной смерти является инцидент, не связанный с боевыми действиями.

В материале РИА Новости также говорится, что обстоятельства смерти и имя погибшего будут обнародованы по желанию властей страны, в армии которой он служил.

В настоящее время проводится расследование случившегося.

Напомним, что коалиция проводит военную операцию в Сирии, действуя без разрешения властей страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.