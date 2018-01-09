Сирия: коалиция, возглавляемая США, сообщила о гибели военнослужащего
Дамаск, 9 января. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщила о гибели своего военнослужащего.
Сообщается, что гибель военнослужащего произошла 8 января. Отмечается, что причиной смерти является инцидент, не связанный с боевыми действиями.
В материале РИА Новости также говорится, что обстоятельства смерти и имя погибшего будут обнародованы по желанию властей страны, в армии которой он служил.
В настоящее время проводится расследование случившегося.
Напомним, что коалиция проводит военную операцию в Сирии, действуя без разрешения властей страны.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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