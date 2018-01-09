18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция Москвы задержала участника «гонок на Gelandewagen» 2016 года
Новости Сирии
Сирия: коалиция, возглавляемая США, сообщила о гибели военнослужащего
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: коалиция, возглавляемая США, сообщила о гибели военнослужащего

    1:20  9 Января 2018
    229

    Сирия: коалиция, возглавляемая США, сообщила о гибели военнослужащего

    Дамаск, 9 января. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщила о гибели своего военнослужащего.

    Сообщается, что гибель военнослужащего произошла 8 января. Отмечается, что причиной смерти является инцидент, не связанный с боевыми действиями.

    В материале РИА Новости также говорится, что обстоятельства смерти и имя погибшего будут обнародованы по желанию властей страны, в армии которой он служил.

    В настоящее время проводится расследование случившегося.

    Напомним, что коалиция проводит военную операцию в Сирии, действуя без разрешения властей страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #коалиция #гибель военнослужащего
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      США продолжают снабжать оружием боевиков в Сирии – аналитик об атаке на базу «Хмеймим»

      22:42 8 Января 2018 1108
      Читать
      20:42
      Вчера

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры
      18:05
      Вчера

      При атаке боевиков на военные объекты РФ в Сирии никто не пострадал
      17:54
      Вчера

      МОК примет решение по списку спортсменов из РФ на Олимпиаде-2018 до конца января

      15:49
      Вчера

      Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей
      11:03
      Вчера

      В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 2896

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5420

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10710

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10632

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11467
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42   8 Января 2018
      2935
      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      17:56   8 Января 2018
      10952
      Болгары продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

      Болгары продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

      16:12   8 Января 2018
      4387
      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      11:09   8 Января 2018
      6852