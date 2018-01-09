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Лидером новогоднего проката в России стала драма «Движение вверх»
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    Лидером новогоднего проката в России стала драма «Движение вверх»

    0:55  9 Января 2018  /обновлено: 0:55  09 Января 2018
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    Лидером новогоднего проката в России стала драма «Движение вверх»

    Москва, 8 января. Отечественная спортивная драма «Движение вверх» вышла в лидеры проката по итогам новогодних каникул, собрав за выходные более 658 миллионов рублей.

    Фильм был совместно выпущен телеканалом «Россия 1» и студией Никиты Михалкова «ТриТэ». Всего за две недели проката он собрал 1,2 миллиарда рублей.

    Сюжет драмы повествует о  выступлении сборной ССР по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Новый тренер команды, которого сыграл Владимир Машков, мечтает обыграть американскую сборную и настолько заражает игроков своим желанием, что советские баскетболисты действительно одерживают победу, завоевав первое золото в истории олимпийских побед.

    Второе место занял приключенческий фильм «Джуманджи: зов джунглей», собравший за выходные около 300 миллионов рублей, а за три недели проката – более 1,1 миллиарда рублей.

    На третьем месте отечественный мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта», собравший 265 и 674 миллионов рублей соответственно.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #кино #баскетбол #двжиение вверх #джуманджи #три богатыря
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