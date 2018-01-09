Лидером новогоднего проката в России стала драма «Движение вверх»

Москва, 8 января. Отечественная спортивная драма «Движение вверх» вышла в лидеры проката по итогам новогодних каникул, собрав за выходные более 658 миллионов рублей.

Фильм был совместно выпущен телеканалом «Россия 1» и студией Никиты Михалкова «ТриТэ». Всего за две недели проката он собрал 1,2 миллиарда рублей.

Сюжет драмы повествует о выступлении сборной ССР по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Новый тренер команды, которого сыграл Владимир Машков, мечтает обыграть американскую сборную и настолько заражает игроков своим желанием, что советские баскетболисты действительно одерживают победу, завоевав первое золото в истории олимпийских побед.

Второе место занял приключенческий фильм «Джуманджи: зов джунглей», собравший за выходные около 300 миллионов рублей, а за три недели проката – более 1,1 миллиарда рублей.

На третьем месте отечественный мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта», собравший 265 и 674 миллионов рублей соответственно.