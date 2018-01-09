Евросоюз расширил список санкций против КНДР

Брюссель, 8 января. Власти Евросоюза расширили санкционный список в отношении КНДР, выполняя резолюцию Совета безопасности ООН. В список были внесены 16 физических лиц, а также министерство по делам армии КНДР.

Новая резолюция для давления на Северную Корею была принята Советом безопасности ООН 23 декабря в качестве ответа на испытание ею межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

После расширения ограничительных мер в отношении КНДР, в санкционный список были внесены 79 физических лиц, а также 54 организации. Санкции против 41 физического лица и 10 организаций Евросоюз ввел самостоятельно, пишет телеканал «360».

Напомним, что 3 сентября руководство КНДР заявило об успешном испытании водородного боезаряда, которым предполагается оснащать межконтинентальные баллистические ракеты. По косвенным данным, его мощность составила 160 килотонн.