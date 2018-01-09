«Климатическое оружие Путина»: американцы обсуждают вмерзшие в лед автомобили

Вашингтон, 9 января. В Интернете был выложен ролик, на котором видно, как на улицах американского штата Массачусетс припаркованные автомобили оказались вмерзшими в лед.

Причиной данного погодного феномена стал «взрывной циклон» — мощный шторм, вызвавший сильный ливень, а затем — резкое похолодание. В итоге, вода замерзла, сковав припаркованные автомобили.

Ролик вызвал активное обсуждение на YouTube. Часть комментаторов предположила, что наступает новый ледниковый период. Другие – обвинили Россию и даже лично президента Владимира Путина в использовании «климатического оружия».

«Он (Путин — прим. ФАН) разрушает американскую экономику и инфраструктуру», — заявил пользователь Cattefaie Blc. «Взрывной циклон — это российский агент. Это российское вмешательство в демократический климат», — поддержал шутку комментатор Сергей Корсак.

«Взрывной циклон» прошелся по территории США 4 января, вызвав резкое понижение температуры даже в таких обычно теплых штатах, как Калифорния и Флорида.