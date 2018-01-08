Клинцевич увидел след США в попытке боевиков напасть на объекты РФ в Сирии

Москва, 8 января. В попытке боевиков напасть на российские военные объекты в Сирии при помощи ударных дронов прослеживается американский след, заявил замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, осуществить такую спланированную атаку на российские объекты в Сирии без помощи спецслужб невозможно, так как боевикам потребовалось бы как финансирование, так и комплектующие для дронов, а также решение ряда технических вопросов.

«В Сирии их просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США», — приводит слова сенатора RT.

Клинцевич подчеркнул, что при планировании атаки на российские объекты организаторам нужно было отлично знать ситуацию, чтобы подготовить весь процесс.

Напомним, что в ночь с пятого на шестое января боевики предприняли попытку нападения на базу ВКС РФ «Хмеймим», а также на пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе при помощи беспилотников. Российским военным удалось отбить атаку.