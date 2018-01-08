Российский экипаж снят с гонки «Дакар»

Москва, 8 января. Российский экипаж Сергея Шихотарова и Андрея Самарина был снят с ралли-рейда «Dakar» технической комиссией гонок. Причиной стало техническое состояние автомобиля команды.

Утром в понедельник техническая комиссия провела осмотр автомобиля россиян. По словам экспертов, каркас безопасности машины был поврежден, что стало причиной снятия экипажа с гонки.

Отметим, что Шихотаров и Самарин являются единственным экипажем из России в категории «Внедорожники».

Как сообщается, в воскресенье на одном из спусков с дюны в машину россиян врезался автомобиль соперников. В инциденте серьезно пострадала задняя часть российского внедорожника, однако гонщики сумели своим ходом добраться до финала этапа.