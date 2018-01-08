18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция Москвы задержала участника «гонок на Gelandewagen» 2016 года
Спорт
Российский экипаж снят с гонки «Дакар»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский экипаж снят с гонки «Дакар»

    23:38  8 Января 2018  /обновлено: 23:38  08 Января 2018
    260

    Российский экипаж снят с гонки «Дакар»

    Москва, 8 января. Российский экипаж Сергея Шихотарова и Андрея Самарина был снят с ралли-рейда «Dakar» технической комиссией гонок. Причиной стало техническое состояние автомобиля команды.

    Утром в понедельник техническая комиссия провела осмотр автомобиля россиян. По словам экспертов, каркас безопасности машины был поврежден, что стало причиной снятия экипажа с гонки.

    Отметим, что Шихотаров и Самарин являются единственным экипажем из России в категории «Внедорожники».

    Как сообщается, в воскресенье на одном из спусков с дюны в машину россиян врезался автомобиль соперников. В инциденте серьезно пострадала задняя часть российского внедорожника, однако гонщики сумели своим ходом добраться до финала этапа.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #гонка #ралли #дакар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Полиция Москвы задержала участника «гонок на Gelandewagen» 2016 года

      2:21 9 Января 2018 41
      Читать
      22:42
      Вчера

      США продолжают снабжать оружием боевиков в Сирии – аналитик об атаке на базу «Хмеймим»
      20:42
      Вчера

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры
      18:05
      Вчера

      При атаке боевиков на военные объекты РФ в Сирии никто не пострадал
      17:54
      Вчера

      МОК примет решение по списку спортсменов из РФ на Олимпиаде-2018 до конца января

      15:49
      Вчера

      Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 2935

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5424

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10710

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10633

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11468
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42   8 Января 2018
      2935
      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      17:56   8 Января 2018
      10952
      Болгары продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

      Болгары продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

      16:12   8 Января 2018
      4387
      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      11:09   8 Января 2018
      6852