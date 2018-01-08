Клинцевич прокомментировал прибытие эсминца ВМФ США Carney в Одессу

Москва, 8 января. Прибытие американского эсминца Carney DDG-64 в Одессу не представляет никакой опасности для России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, ситуация с прибывшим в одесский порт эсминцем контролируется, а любые случайности – исключены. Опасности для России прибытие эсминца не представляет, заявил сенатор.

«Но налицо явно раздражающий фактор. Все делается для того, чтобы вывести Россию из себя. Совершенно вызывающе выглядит цель визита: укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО», – подчеркнул Клинцевич.

Сенатор отметил, что не понимает, зачем данный жест нужен властям США, так как ухудшать российско-американские отношения «практически уже дальше некуда».

Напомним, что американский военный корабль утром 8 января пришвартовался в одесском порту.