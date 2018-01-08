Украинские националисты разблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры

Киев, 8 января. Националисты из украинской радикальной организации «С14» разблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Как сообщается, акция радикалов завершилась без задержаний.

По мнению сотрудников Лавры, радикалы преследовали цель дискредитировать и спровоцировать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее около 30 националистов из радикальной группировки «С14» заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры, протестуя таким образом против отказа священников отпевать киевских силовиков, погибших в ходе гражданского конфликта в Донбассе, которых крестили в церквях, не подчиняющихся юрисдикции УПЦ МП.

Как пишет ТАСС, никто из участников акции не был задержан.