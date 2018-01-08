США продолжают снабжать оружием боевиков в Сирии – аналитик об атаке на базу «Хмеймим»

Москва, 8 января. Попытка нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе говорит о том, что США продолжают снабжать оружием антиасадовскую коалицию, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, аналитики, предсказывавшие ранее массовое применение роботов в боевых действиях, оказались правы, так как сейчас дроны широко распространены.

«Другой вопрос — кто-то поставляет (террористам, прим. ФАН) высокотехнологичное оружие, так как дроны делают не на скотоводческих фермах. Это всё говорит о том, что США, к сожалению, продолжают снабжать оружием антиасадовскую коалицию для дестабилизации ситуации в Сирии», – приводит слова Подберезкина RT.

Он добавил, что современный международный терроризм является не только инспирированным третьей стороной, но подготовленным и обученным ею же.

Эксперт добавил, что у ВС России есть средства, позволяющие успешно отразить террористические атаки с применением беспилотников. По его словам, системы ПВО «Панцирь» и «Тор» очень эффективны.

Напомним, что в ночь с пятого на шестое января системой обеспечения безопасности были сорваны попытки боевиков провести атаку на российские военные объекты в Сирии при помощи ударных дронов.