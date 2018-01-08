США продолжают снабжать оружием боевиков в Сирии – аналитик об атаке на базу «Хмеймим»
Москва, 8 января. Попытка нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе говорит о том, что США продолжают снабжать оружием антиасадовскую коалицию, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
По его словам, аналитики, предсказывавшие ранее массовое применение роботов в боевых действиях, оказались правы, так как сейчас дроны широко распространены.
«Другой вопрос — кто-то поставляет (террористам, прим. ФАН) высокотехнологичное оружие, так как дроны делают не на скотоводческих фермах. Это всё говорит о том, что США, к сожалению, продолжают снабжать оружием антиасадовскую коалицию для дестабилизации ситуации в Сирии», – приводит слова Подберезкина RT.
Он добавил, что современный международный терроризм является не только инспирированным третьей стороной, но подготовленным и обученным ею же.
Эксперт добавил, что у ВС России есть средства, позволяющие успешно отразить террористические атаки с применением беспилотников. По его словам, системы ПВО «Панцирь» и «Тор» очень эффективны.
Напомним, что в ночь с пятого на шестое января системой обеспечения безопасности были сорваны попытки боевиков провести атаку на российские военные объекты в Сирии при помощи ударных дронов.
#СИРИЯ Системой обеспечения безопасности авиабазы #Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения #ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием #БПЛА https://t.co/nHiUrEWonL pic.twitter.com/6mLX7Ec66d— Минобороны России (@mod_russia) January 8, 2018