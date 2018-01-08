Защитник «Динамо» Шуньич может вернуться в Германию

Москва, 8 января. По информации Федерального агентства новостей, защитник московского «Динамо» Тони Шуньич может перейти в один из немецких клубов.

По словам источника, интерес к 29-летнему игроку проявляют «Штутгарт», за который футболист уже выступал 1,5 года, и «Нюрнберг», идущий во второй бундеслиге третьим. Сообщается, что за защитника сборной Боснии и Герцеговины «Динамо» хочет получить два миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Шуньича 17 матчей, один забитый мяч и результативный пас.

