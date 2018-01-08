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Сирия: Обстановка в зонах деэскалации остается в целом стабильной — МО РФ
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    Сирия: Обстановка в зонах деэскалации остается в целом стабильной — МО РФ

    22:16  8 Января 2018  /обновлено: 22:16  08 Января 2018
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    Сирия: Обстановка в зонах деэскалации остается в целом стабильной — МО РФ

    Дамаск (Сирия), 8 января. Обстановка в зонах деэскалации на территории Сирии в целом остается стабильной. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

    По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, отдельные нарушение режима тишины фиксируются.

    «В течение двух суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной»,  — рассказал представитель российского оборонного ведомства.

    Евтушенко добавил, что населенный пункт Шасмин в Хомсе присоединился к режиму прекращения огня. В городе Бейт-Джинн, который был освобожден от террористов, продолжаются работы по разминированию.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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