Дамаск (Сирия), 8 января. Обстановка в зонах деэскалации на территории Сирии в целом остается стабильной. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, отдельные нарушение режима тишины фиксируются.

«В течение двух суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», — рассказал представитель российского оборонного ведомства.

Евтушенко добавил, что населенный пункт Шасмин в Хомсе присоединился к режиму прекращения огня. В городе Бейт-Джинн, который был освобожден от террористов, продолжаются работы по разминированию.

