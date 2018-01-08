В Пентагоне заявили, что примененные для атаки дронов на базу «Хмеймим» технологии доступны на рынке

Вашингтон, 8 января. Пентагон заявил, что устройства и технологии, использованные для проведения нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии «легко доступны» на открытом рынке.

«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в России, США и других странах). Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», – приводит РИА Новости слова официального представителя Пентагона Адриана Рэнкина-Гэллоуэя.

Напомним, что в ночь с пятого на шестое января системой обеспечения безопасности были сорваны попытки боевиков провести атаку на российские военные объекты в Сирии при помощи ударных дронов. Десять беспилотников попытались прорваться к авиабазе «Хмеймим» и еще три – к пункту МТО ВМФ России в Тартусе. Шесть из них были взяты под контроль российскими подразделениями (трое посажены на подконтрольную территорию, еще трое детонировали при посадке), еще семь – уничтожены средствами ПВО.

Вопреки заявлениям Пентагона, атаковавшие российские объекты беспилотники были собраны кустарно и, следовательно, не могли быть приобретены на открытом рынке.

1 Организация запрещена на территории РФ.