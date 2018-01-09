Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

Сирия, 9 января. САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе; «Новая сирийская армия» может активизироваться в провинциях Хомс и Эль-Кунейтра. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили ряд объектов и пять полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над дорогой Хараста—Арбин в провинции Дамаск.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции САА к западу от Алеппо.

Провинция Дамаск

По сообщениям источника в Telegram (@nors2017), в пригороде Дамаска Харасте продолжают действовать боевики вооруженных группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Лива Фаджр аль-Умма». Однако в результате наступления правительственных войск боевики полностью утратили контроль над дорогой Хараста — Арбин и вынуждены были оставить три дома в южном районе города.

Напомним, накануне подразделениям сирийской армии и союзных формирований удалось деблокировать гарнизон, который ранее оказался в осаде в результате фланговых атак группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» на коридор снабжения транспортной базы в Харасте.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», выведенные ранее из Бейт-Джинна на территорию провинций Даръа и Идлиб в результате достигнутых с сирийской армией договоренностей, могут прибегнуть к провокациям для срыва подписанных соглашений, считает автор Telegram-канала @abdussamaddagul. В частности, боевики могут попытаться атаковать позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Аль-Латамина, Халфая, Тамана и Абу-Дали. Источник не исключает и вероятную активизацию «спящих ячеек» боевиков в населенных пунктах Байт-Сабир, Кафр-Хаур и Бейтима.

Провинция Латакия

Как сообщает источник в Twitter @raedsyrian002, чтобы нанести вред российской авиации и сделать невозможной поддержку ВКС РФ подразделениям САА, наступающим на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в сторону базы Абу-Духур, боевики вооруженных группировок продолжат атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Тартус посредством беспилотников

Напомним, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь с 5-го на 6-е января Хмеймим и Тартус атаковали в общей сложности 13 беспилотных аппаратов. 6 БПЛА были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, а остальные сбиты ЗРПК «Панцирь-С».

Провинция Алеппо

В связи с успешным продвижением сирийских правительственных войск в направлении авиабазы Абу-Духур лидеры террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», а также группировок «Харакат Нур ад-Дин аз-Зенки», «Файлак ар-Рахман», «Джейш аль-Изза» и «Джейш аль-Ахрар» провели совещание в районе пограничного пункта Баб-аль-Хава, сообщает источник в Twitter (@Elly_Ammar).

Если верить информации из закрытых чатов сторонников радикальных исламистов, в ходе совещания главари группировок обсуждали вопрос совместного сопротивления САА и дальнейшей тактики ведения боевых действий. По некоторым данным, ими было принято решение вести беспокоящие обстрелы позиций правительственных войск по ночам, а также использовать террористов-смертников и заминированные автомобили.

Источник в Twitter (@Sohayb_Masri1) пишет, что «Хайят Тахрир аш-Шам» обстрелял позиции САА в районе к западу от Алеппо. Отмечается, что обстрел велся со стороны населенного пункта Рашидин. Ответным артиллерийским огнем правительственной армии удалось подавить боевиков. Среди сирийских военнослужащих никто не пострадал.

Провинция Хомс

По информации источника в Twitter (@ahmadalissa), США продолжают готовить боевиков «Новой сирийской армии» на своей базе в районе пограничного перехода Ат-Танф с целью дестабилизации ситуации в Сирии. Среди наиболее вероятных целей атак проамериканской группировки называются города Хомс и Эс-Сухнэ. Кроме этого, как предполагает источник, отряды «Новой сирийской армии» могут быть переброшены в провинцию Эль-Кунейтра в район населенных пунктов Нава и Тафас.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал СМИ, что Соединенные Штаты вывели около тысячи боевиков «Исламского государства»1 из Ракки и с территорий восточного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор и в данный момент готовят их на своих военных базах Ат-Танф и Аш-Шаддади в составе «Новой сирийской армии». По словам Валерия Герасимова, целью данной группировки является дестабилизация ситуации в Сирии.

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают дополнительные силы на свои опорные пункты в районы к северу и северо-востоку от ранее освобожденного правительственными войсками города Синджар. Как сообщает источник в Telegram @ibahaber, радикальные исламисты перебросили несколько зенитных установок из Абу-Духура в Мутуасу.

По сообщениям источника в Twitter @jabalybaraa, моральный дух боевиков на юго-востоке Идлиба падает, в связи с чем некоторые отряды отказываются выполнять поставленные задачи. Отмечается, что это обусловлено успешным продвижением правительственных войск в сторону Абу-Духура при интенсивной поддержке ВКС РФ.

Как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), группировке правительственных войск, ведущей наступление от Синджара остается 10 километров до авиабазы Абу-Духур.

Как пишет Telegram-канал @World_On_Alert, авиацией ВВС Сирии и ВКС РФ было уничтожено два опорных пункта, один пункт управления и пять полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Эль-Хиара и Мутуаста.

По сообщениям Telegram-канала @Ebaa_Agency, в связи с неудачами на южном фронте террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 может отступить в районы к северу от Синджара, не в состоянии противостоять отряду «Исламского государства» на северо-востоке провинции Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)