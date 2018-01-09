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Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе
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    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    7:00  9 Января 2018
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    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    Сирия, 9 января. САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе; «Новая сирийская армия» может активизироваться в провинциях Хомс и Эль-Кунейтра. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили ряд объектов и пять полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над дорогой Хараста—Арбин в провинции Дамаск.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции САА к западу от Алеппо.

    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    По сообщениям источника в Telegram (@nors2017), в пригороде Дамаска Харасте продолжают действовать боевики вооруженных группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Лива Фаджр аль-Умма». Однако в результате наступления правительственных войск боевики полностью утратили контроль над дорогой Хараста — Арбин и вынуждены были оставить три дома в южном районе города.

    Напомним, накануне подразделениям сирийской армии и союзных формирований удалось деблокировать гарнизон, который ранее оказался в осаде в результате фланговых атак группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» на коридор снабжения транспортной базы в Харасте.

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», выведенные ранее из Бейт-Джинна на территорию провинций Даръа и Идлиб в результате достигнутых с сирийской армией договоренностей,  могут прибегнуть к провокациям для срыва подписанных соглашений, считает автор Telegram-канала @abdussamaddagul. В частности, боевики могут попытаться атаковать позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Аль-Латамина, Халфая, Тамана и Абу-Дали. Источник не исключает и вероятную активизацию «спящих ячеек» боевиков в населенных пунктах Байт-Сабир, Кафр-Хаур и Бейтима.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    Как сообщает источник в Twitter @raedsyrian002, чтобы нанести вред российской авиации и сделать невозможной поддержку ВКС РФ подразделениям САА, наступающим на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в сторону базы Абу-Духур, боевики вооруженных группировок продолжат  атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Тартус посредством беспилотников  

    Напомним, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь с 5-го на 6-е января Хмеймим и Тартус атаковали в общей сложности 13 беспилотных аппаратов. 6 БПЛА были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, а остальные сбиты ЗРПК «Панцирь-С».

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    В связи с успешным продвижением сирийских правительственных войск в направлении авиабазы Абу-Духур лидеры террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», а также группировок «Харакат Нур ад-Дин аз-Зенки», «Файлак ар-Рахман», «Джейш аль-Изза» и «Джейш аль-Ахрар» провели совещание в районе пограничного пункта Баб-аль-Хава, сообщает источник в Twitter (@Elly_Ammar).

    Если верить информации из закрытых чатов сторонников радикальных исламистов, в ходе совещания главари группировок обсуждали вопрос совместного сопротивления САА и дальнейшей тактики ведения боевых действий. По некоторым данным, ими было принято решение вести беспокоящие обстрелы позиций правительственных войск по ночам, а также использовать террористов-смертников и заминированные автомобили.

    Источник в Twitter (@Sohayb_Masri1) пишет, что «Хайят Тахрир аш-Шам» обстрелял позиции САА в районе к западу от Алеппо. Отмечается, что обстрел велся со стороны населенного пункта Рашидин. Ответным артиллерийским огнем правительственной армии удалось подавить боевиков. Среди сирийских военнослужащих никто не пострадал.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    По информации источника в Twitter (@ahmadalissa), США продолжают готовить боевиков «Новой сирийской армии»  на своей базе в районе пограничного перехода Ат-Танф с целью дестабилизации ситуации в Сирии. Среди наиболее вероятных целей атак проамериканской группировки называются города Хомс и Эс-Сухнэ. Кроме этого, как предполагает источник, отряды «Новой сирийской армии» могут быть переброшены в провинцию Эль-Кунейтра в район населенных пунктов Нава и Тафас.

    Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал СМИ, что Соединенные Штаты вывели около тысячи боевиков «Исламского государства»1 из Ракки и с территорий восточного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор и в данный момент готовят их на своих военных базах Ат-Танф и Аш-Шаддади в составе «Новой сирийской армии». По словам Валерия Герасимова, целью данной группировки является дестабилизация ситуации в Сирии.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают дополнительные силы на свои опорные пункты в районы к северу и северо-востоку от ранее освобожденного правительственными войсками города Синджар. Как сообщает источник в Telegram @ibahaber, радикальные исламисты перебросили несколько зенитных установок из Абу-Духура в Мутуасу.

    По сообщениям источника в Twitter @jabalybaraa, моральный дух боевиков на юго-востоке Идлиба падает, в связи с чем некоторые отряды отказываются выполнять поставленные задачи. Отмечается, что это обусловлено успешным продвижением правительственных войск в сторону Абу-Духура при интенсивной поддержке ВКС РФ.  

    Как сообщает источник в Twitter (@sayed_ridha), группировке правительственных войск, ведущей наступление от Синджара остается 10 километров до авиабазы Абу-Духур.

    Как пишет Telegram-канал @World_On_Alert, авиацией ВВС Сирии и ВКС РФ  было уничтожено два опорных пункта, один пункт управления и пять полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Эль-Хиара и Мутуаста.

    По сообщениям Telegram-канала @Ebaa_Agency, в связи с неудачами на южном фронте террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 может отступить в районы к северу от Синджара, не в состоянии противостоять отряду «Исламского государства» на северо-востоке провинции Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #алеппо #дамаск #вкс рф #саа #латакия #идлиб #хомс #ахрар аш-шам #файлак ар-рахман #хайят тахрир аш-шам #новая сирйийская армия
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    Сирия новости 9 января 07.00: САА установили контроль над дорогой Хараста—Арбин; «Хайят Тахрир аш-Шам» теряет позиции в Идлибе
    Сирия итоги за сутки на 9 января 06.00: российские ПВО отразили атаку боевиков на «Хмеймим» и «Тартус», 14 поселений Идлиба освобождены от «Ан-Нусры»
    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека
    Сирия новости 8 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» 14 поселений Идлиба, боевики обстреляли САА в Эль-Кунейтре
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