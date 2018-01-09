Сирия итоги за сутки на 9 января 06.00: российские ПВО отразили атаку боевиков на «Хмеймим» и «Тартус», 14 поселений Идлиба освобождены от «Ан-Нусры»

Сирия, 9 января. Российские ПВО отразили атаку боевиков на «Хмеймим» и «Тартус», САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 14 поселений Идлиба, в Дейр-эз-Зоре ликвидировано 27 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Духуру.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: прорвали осаду транспортной базы в Харасте, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Идлиба и Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало SDF на востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Харасте.

Сирийская свободная армия (ССА): обезвредила заминированный автомобиль в Алеппо.

Курды: уничтожили 27 террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В результате ожесточенных боев Сирийская арабская армия (САА) деблокировала осажденную радикалами транспортную базу в Харасте, передавал местный источник в социальной сети Twitter (@Suriyakmaps). Напомним, ранее боевики незаконных вооруженных группировок перекрыли пути снабжения базы, отрезав ее от подконтрольных армии САР территорий на западе. Отмечалось, что в схватках за контроль над стратегическим объектом обе стороны понесли существенные потери. Позже, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), армия Башара Асада предпринимала меры по расширению коридора снабжения базы. Окрестности склада военной техники все еще занимают «Ахрар аш-Шам», «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман».

Также САА вела обстрел позиций антиправительственных вооруженных формирований в районе Джобар и в окрестностях населенного пункта Дума. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@EMCnewscenter1).

Боевики открыли огонь по христианской церкви и прилегающему к ней району Баб Тоум административного центра провинции Дамаск, передавало информационное агентство Al-Masdar News. О жертвах среди мирного населения не сообщалось.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи жителям деревни Букани на западе провинции Дамаск. Об этом писало информагентство Sputnik.

Провинция Латакия

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь с 5 на 6 января боевики радикальных формирований пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» и базу ВМФ России в Тартусе с использованием беспилотников. ПВО выявили 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам. Атака террористов была сорвана. Шесть дронов удалось взять под свой контроль подразделениям радиосвязи, еще три беспилотника сдетонировали при столкновении с землей. Оставшиеся БПЛА были уничтожены зенитно-ракетным пушечными комплексами «Панцирь-С». По данным военного ведомства, оба российских военных объекта работают в штатном режиме.

Провинция Алеппо

Радикальные вооруженные формирования открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал на своем сайте, что один из снарядов боевиков упал в квартале Ас-Сухур, в результате чего погиб ребенок.

Также правозащитная организация передавала, что в городе Аль-Баб, расположенном на северо-востоке региона, взорвался заминированный автомобиль. По данным SOHR, в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжала развивать наступление на опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Алеппо, передавал один из источников на своей странице в социальной сети Twitter (@BrazilAleppo). По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) перестрелки между САА и боевиками «Тахрир аш-Шам» отмечались в районах Лерамун и Аль-Захра.

Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) передавал, что расположения ВС Турции в районе деревни Зерзита неподалеку от Дарат Иззы подверглись обстрелу из гранатометов со стороны неизвестных боевиков. По данным автора публикации, солдаты турецкой армии прочесывали поселение и вели беспорядочную стрельбу.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обезвредили заминированный автомобиль, припаркованный на одной из улиц города Азаз в северной части провинции Алеппо. Об этом писал местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

В административном центре региона студенты местного университета организовали акцию протеста против присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на территории Сирии. Об этом сообщал YouTube-канал (@ORIENT TRUTH).

Провинция Хомс

Радикальные антиправительственные группировки, базирующиеся в районе населенного пункта Ар-Растан на севере провинции Хомс, снова нарушили установленное в регионе перемирие, атаковав расположения Сирийской арабской армии (САА). Об этом в начале дня сообщил местный источник в своем микроблоге в Twitter (@ahmadalissa). По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), перестрелки между боевиками и солдатами армии САР отмечались в окрестностях поселений Тейба аль-Гарбия, Ганту и Ар-Растан. Позже SOHR писал о столкновениях между САА и боевиками в окрестностях населенных пунктов Ганту и Талльбиса. Кроме того армия САР вела обстрел опорных пунктов радикалов в районе деревень Умм Шаршух и Фархания.

Напомним, северная часть провинции Хомс входит в зону деэскалации сирийского конфликта, установленной в соответствии с соглашениями, достигнутыми Россией, Турцией и Ираном на встрече в Астане.

Провинция Дейр-эз-Зор

Разрозненные группировки «Исламского государства», скрывающиеся на территориях, подконтрольных курдским отрядам ополчения, снова атаковали опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF). Информационное агентство Al-Masdar News передавало, ссылаясь на курдские источники, что в результате столкновения между радикальными исламистами и SDF ополченцам удалось уничтожить 27 террористов ИГИЛ1.

Напомним, «демократическая армия» действует в Сирии при поддержке сил международной коалиции. Недавно ВВС антитеррористического альянса во главе с США нанесли удары по мирным поселениям региона. В результате авианалета погибло 12 гражданских лиц.

В поселении Аль-Кашкия при взрыве мины «Исламского государства» погибло два мирных жителя. Об инциденте сообщал Telegram-канал (@SAPorganization).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжала продвигаться в провинции Идлиб. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@C_Military1), утром правительственные войска освободили от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты Аджаз и Набаз аш-Шимали. В конце дня SOHR передавал, что всего армия Башара Асада выбила террористов из 14 поселений. Напомним, под прикрытием российской авиации сирийская армия движется к аэродрому Абу Духур, осажденному боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам».

Количество погибших при взрыве заминированного автомобиля у штаба группировки «Аджнад Кавказ» в Идлибе достигло 100 человек, писало Al-Masdar News. По данным информационного агентства, еще как минимум 100 жителей города ранено.

SOHR сообщал на своем сайте, что в городе Аль-Фуа снайпер боевиков застрелил мирного жителя.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама, передавал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В свою очередь радикальные исламисты открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Зелина. Интенсивные перестрелки между правительственными войсками и боевиками «Тахрир аш-Шам» также отмечались в окрестностях Аль-Латамины.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удары по пунктам дислокации «Исламского государства» в провинции Дияла, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета иракской авиации было уничтожено три штаба ИГ, а также кустарный цех по производству взрывных устройств.

Iraqi News писало, ссылаясь на источник в иракской армии, что террористы «Исламского государства» казнили нескольких своих боевиков в провинции Салах эд-Дин за отказ выступать в качестве смертников.

Три мирных жителя Багдада получили тяжелые ранения при взрыве бомбы, заложенной в окрестностях рынка на юго-востоке города.

Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили склад оружия и боеприпасов ИГИЛ недалеко от города Хавиджа в провинции Киркук. Об этом сообщал местный источник в социальной сети Twitter (@IraqLiveUpdate).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)