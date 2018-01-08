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Общество
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Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека
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    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    22:30  8 Января 2018
    2659

    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    Сирия, 8 января. САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ1 в Дейр-эз-Зоре погибло два мирных жителя, боевики обстреляли христианский район Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Харасте, при поддержке ВКС РФ атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: ведут бои с САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: атакует предполагаемые позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    Боевики открыли огонь по христианской церкви и прилегающему к ней району Баб Тоум административного центра провинции Дамаск, передает информационное агентство Al-Masdar News. О жертвах среди мирного населения не сообщается.

    В окрестностях транспортной базы в Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) пишет, что под контролем боевиков остается ряд кварталов города. Ранее сирийская армия деблокировала склад военной техники и сейчас стремится расширить коридор снабжения стратегического объекта.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    На северо-западе провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) перестрелки идут в районах Лерамун и Аль-Захра.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ значительно продвинулись в направлении авиабазы Абу Духур. По данным местных источников, сирийцы освободили от боевиков «Джебхат ан-Нусры» несколько населенных пунктов в южной части региона.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    Военный источник сообщает в социальной сети Twitter (@AlexKhrebet), что на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях Дейр-эз-Зора продолжаются столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами «Исламского государства». Автор публикации отмечает, что поддержку SDF в регионе осуществляют ВВС международной коалиции. Самолеты антитеррористического альянса во главе с США бомбят предполагаемые пункты дислокации ИГ. Нередко под ударами оказываются мирные районы, что приводит к жертвам среди населения.

    В поселении Аль-Кашкия при взрыве мины «Исламского государства» погибло два мирных жителя. Об инциденте сообщает Telegram-канал (@SAPorganization).

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама, передает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    В свою очередь радикальные исламисты открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Зелина. Интенсивные перестрелки между правительственными войсками и боевиками «Тахрир аш-Шам» также отмечаются в окрестностях Аль-Латамины.

    Ирак

    Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

    Информационное агентство Iraqi News пишет, ссылаясь на источник в иракской армии, что террористы «Исламского государства» казнили нескольких своих боевиков в провинции Салах эд-Дин за отказ выступать в качестве смертников.

    Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили склад оружия и боеприпасов ИГИЛ1 недалеко от города Хавиджа в провинции Киркук. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@IraqLiveUpdate).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #дейр-эз-зор #киркук #хараста #тахрир аш-шам #хавиджа
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