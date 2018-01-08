Сирия новости 8 января 22.30: САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло два человека

Сирия, 8 января. САА под прикрытием ВКС РФ продвигается к Абу Духуру, при взрыве мины ИГ1 в Дейр-эз-Зоре погибло два мирных жителя, боевики обстреляли христианский район Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Харасте, при поддержке ВКС РФ атакуют «Джебхат ан-Нусру»1 в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведут бои с САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: атакует предполагаемые позиции ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Боевики открыли огонь по христианской церкви и прилегающему к ней району Баб Тоум административного центра провинции Дамаск, передает информационное агентство Al-Masdar News. О жертвах среди мирного населения не сообщается.

В окрестностях транспортной базы в Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) пишет, что под контролем боевиков остается ряд кварталов города. Ранее сирийская армия деблокировала склад военной техники и сейчас стремится расширить коридор снабжения стратегического объекта.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) перестрелки идут в районах Лерамун и Аль-Захра.

Ранее сообщалось, что правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ значительно продвинулись в направлении авиабазы Абу Духур. По данным местных источников, сирийцы освободили от боевиков «Джебхат ан-Нусры» несколько населенных пунктов в южной части региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник сообщает в социальной сети Twitter (@AlexKhrebet), что на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях Дейр-эз-Зора продолжаются столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами «Исламского государства». Автор публикации отмечает, что поддержку SDF в регионе осуществляют ВВС международной коалиции. Самолеты антитеррористического альянса во главе с США бомбят предполагаемые пункты дислокации ИГ. Нередко под ударами оказываются мирные районы, что приводит к жертвам среди населения.

В поселении Аль-Кашкия при взрыве мины «Исламского государства» погибло два мирных жителя. Об инциденте сообщает Telegram-канал (@SAPorganization).

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама, передает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В свою очередь радикальные исламисты открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Зелина. Интенсивные перестрелки между правительственными войсками и боевиками «Тахрир аш-Шам» также отмечаются в окрестностях Аль-Латамины.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News пишет, ссылаясь на источник в иракской армии, что террористы «Исламского государства» казнили нескольких своих боевиков в провинции Салах эд-Дин за отказ выступать в качестве смертников.

Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили склад оружия и боеприпасов ИГИЛ1 недалеко от города Хавиджа в провинции Киркук. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@IraqLiveUpdate).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)