Требование Белого дома прекратить выпуск книги о Трампе возмутило издательство Macmillan

Вашингтон, 8 января. Требование Белого дома прекратить публикацию скандальной книги Майкла Вулффа о президенте США Дональде Трампе является «вопиюще неконституционным», заявил генеральный директор издательства Macmillan Джон Сарджент.

Издательство Macmillan публикует книгу американского журналиста Майкла Вулффа, в которой приводит скандальные и ранее неизвестные факты о деятельности как президента США Дональда Трампа, так и его администрации в 2017 году. Отрывки из книги были опубликованы на прошлой неделе и вызвали широкий резонанс в американских СМИ.

В этот понедельник в СМИ попало письмо, распространенное генеральным директором издательства Джоном Сарджентом. В нем Сарджент называет действия Белого дома «попыткой запугивания».

«Требование прекратить публикацию и отказаться от нее - явное стремление президента США заставить издателя остановить выпуск важной книги о работе правительства путем запугивания... Такое постановление не вынесет ни один американский суд, поскольку это требование является вопиюще неконституционным», – отметил гендиректор издательства в своем письме.

Напомним, что в этот понедельник издательство направило администрации Трампа ответ с юридическим обоснованием своей позиции.