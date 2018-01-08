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Требование Белого дома прекратить выпуск книги о Трампе возмутило издательство Macmillan
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    Требование Белого дома прекратить выпуск книги о Трампе возмутило издательство Macmillan

    21:39  8 Января 2018  /обновлено: 21:39  08 Января 2018
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    Требование Белого дома прекратить выпуск книги о Трампе возмутило издательство Macmillan

    Вашингтон, 8 января. Требование Белого дома прекратить публикацию скандальной книги Майкла Вулффа о президенте США Дональде Трампе является «вопиюще неконституционным», заявил генеральный директор издательства Macmillan Джон Сарджент.

    Издательство Macmillan публикует книгу американского журналиста Майкла Вулффа, в которой приводит скандальные и ранее неизвестные факты о деятельности как президента США Дональда Трампа, так и его администрации в 2017 году.  Отрывки из книги были опубликованы на прошлой неделе и вызвали широкий резонанс в американских СМИ.

    В этот понедельник в СМИ попало письмо, распространенное генеральным директором издательства Джоном Сарджентом.  В нем Сарджент называет действия Белого дома «попыткой запугивания».

    «Требование прекратить публикацию и отказаться от нее - явное стремление президента США заставить издателя остановить выпуск важной книги о работе правительства путем запугивания... Такое постановление не вынесет ни один американский суд, поскольку это требование является вопиюще неконституционным», – отметил гендиректор издательства в своем письме.

    Напомним, что в этот понедельник издательство направило администрации Трампа ответ с юридическим обоснованием своей позиции.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #трамп #книга #издательство #вулфф #macmillan
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