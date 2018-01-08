Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Тюмени

Тюменская область, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов Тюмени выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в понедельник представители областного управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в девятиэтажном здании в районе Ткацкого проезда. В 17:41 поступила информация о возгорании. Площадь пожара составила около 1500 квадратных метров.

«Из жилого дома эвакуированы 160 человек, спасены 24 человека. На тушении пожара задействованы 24 единицы спецтехники и 110 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как передает ТАСС, пожар был ликвидирован. При обходе квартир спасатели обнаружили тело одного погибшего.