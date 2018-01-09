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Мы припомним этот день: Роман Носиков о том, как Америка обиделась
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    Мы припомним этот день: Роман Носиков о том, как Америка обиделась

    11:01  9 Января 2018  /обновлено: 11:01  09 Января 2018
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    Мы припомним этот день: Роман Носиков о том, как Америка обиделась

    «Мы припомним этот день», — именно так выразилась представитель США в ООН Никки Хейли. Это была угроза перед голосованием по резолюции, осуждающей действия Вашингтона по признанию Иерусалима столицей Израиля.

    Вот что было сказано дословно: «Мы это делаем для того, чтобы частично защитить и собственные интересы. И знаем, что, когда это происходит, это приносит большое благо всему миру... Мы вспомним этот день, когда к нам снова обратятся и попросят внести самый крупный финансовый взнос в организацию. Мы припомним этот день, когда государства будут обращаться к нам с просьбой предоставить свои ресурсы и влияние в их интересах».

    Это не был «эксцесс исполнителя» или личная инициатива представителя США. Сам президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть каналы финансовой помощи тем государствам, которые поддержат резолюцию ООН.

    «Все эти страны… берут у нас сотни миллионов долларов, даже миллиарды долларов. Затем голосуют на Совбезе ООН против нашего решения и, вероятно, проголосуют так же на Генассамблее. Ну что ж, мы следим за этим голосованием. Пусть голосуют против нас. Мы порядочно сэкономим».

    Пожелав г-ну Трампу успешной экономии, зададимся вопросом: что это было?

    У меня есть гипотеза. Как обычно.

    Не по-взрослому

    Америка обиделась. Она для них — деньги, военные базы для защиты от коммунизма и России. Она думала, что они ее любят, что они хорошие, а они — вон какие.

    Поэтому никакой вам больше материальной помощи!

    Что такое «материальная помощь»? Это кормушка, у которой в обидевших Америку странах сидит местный политический класс, проводящий в этих странах политику, выгодную Америке.

    То есть, это политическая коррупция. Меньше кормушка — меньше влияние.

    То есть, США обиделись на страны, в которых они прикармливают грантоедов. За то, что они недостаточно на эти страны повлияли. И теперь намерены снизить там уровень своего влияния.

    То же самое касается и уже анонсированного снижения взноса в ООН.

    Мы припомним этот день: Роман Носиков о том, как Америка обиделась

    На этом замечательном примере мы, русские, можем рассмотреть значение и эффективность обиды в международной политике.

    Нетрудно понять, что обида — это не политическое поведение. Потому что политика — это прежде всего способность к компромиссу и убеждению, то есть максимально взрослое занятие. А обида — это понятие трогательное, но не взрослое.

    Сталин на Гитлера не обижался же, не так ли? На Трумена с Черчиллем тоже.

    Хотя, безусловно, можно сказать, что США таким образом сделали величественный жест и «сохранили достоинство», которое было бы потеряно, продолжи Вашингтон спонсировать обижающие его страны.

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    Несомненно, что подобный стиль нашел уже множество поклонников в среде российских горячих голов. Вот как надо! Вот бы и нам так — перекрыть кислород Средней Азии, Белоруссии, Армении, Азербайджану, ВТО, ООН, МОК — далее везде. А то они нас обижают, Крым нашим не признают, да мало ли поводов обидеться как следует.

    А Евразийский Союз и Шелковый Путь — да черт с ними! Главное — сделать величественный жест. В головах у детей 30–60-летнего возраста величие державы измеряется в величественных жестах.

    Почти как король Лир

    Какое еще наблюдение мы можем сделать из свежей американской обиды?

    Исключительная нация, которая вынуждена постоянно напоминать о своей исключительности, — это фикция. Сверхдержава, которая должна постоянно напоминать о своей мощи, — это сверхдержава под большим вопросом.

    Сюзерен, который обижается на вассалов, — это уже почти король Лир. Это уже король, который осознает утрату реальной власти, уважения, авторитета, — и истерично требует соблюдать формальности.

    Чем меньше реального содержания в отношениях — тем больше внимания и требований поступают к форме.

    Третье же наблюдение — о том, как изменилась политическая элита США.

    Ушли времена великих — Киссинджера и Бжезинского. Победа в Холодной войне погрузила политический класс Америки в состояние, которое православные христиане называют «прелесть». Это самоупоение, чванливое любование своим совершенством.

    Бжезинский и Киссинджер — реальные авторы победы в Холодной войне — были фактически вытеснены из американского политического класса за недостаточную восторженность мыслей. Это принималось новыми политиками за нехватку патриотизма.

    Мы припомним этот день: Роман Носиков о том, как Америка обиделась

    Тихий праздник

    Но вообще, какая же ирония! Два высших политика «Империи Добра и Демократии» закатывают международному сообществу истерическую сцену, и это воспринимается остальным истеблишментом, как норма. Никто не смог отрефлексировать это чудовищное падение профессионализма.

    Никто. Деградация абсолютная.

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    Что можно еще сказать по поводу американской обиды? На обиженных воду возят.

    Мы, действительно, еще не раз припомним этот день. В этот день Америка — великая страна, наш мощный верный враг — объявила о начале своего заката, принимая свою истерику за величие.

    Это можно отпраздновать. Но только тихо и очень осторожно.

    Автор: Роман Носиков
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    #сша #оон #трамп #израиль #хейли
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