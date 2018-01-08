Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
Вашингтон, 8 января. Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер во время обсуждения книги Майкла Вулффа о Трампе «Огонь и ярость» грубо прервал интервью с советником американского президента Стивеном Миллером в эфире программы State of the Union.
Темой интервью с Миллером стала публикация книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа», посвященной первому году президентства Дональда Трампа. Тэппер предпринял попытку обсудить психическое состояние Трампа, а также то, насколько действующий американский президент пригоден для своей должности. В частности, телеведущий попросил прокомментировать недавний твит Трампа, в котором тот назвал себя «очень стабильным гением».
«Как вы думаете, твиты вроде этого противоречат утверждению, что Трамп стабилен и подходит для этой работы, или подтверждают его?» — задал Миллеру вопрос ведущий.
В ответ советник Трампа обвинил канал в создании «токсичной атмосферы» и публикации фейков. Миллер добавил, что твиты Трампа подтверждают «то, что и так ясно», напомнив, что Дональд Трамп является миллиардером, который «добился всего сам» и получил доступ к «чему-то волшебному, происходящему в самом сердце страны».
После того, как Миллер не дал Тэпперу задать еще один вопрос, обвинив канал в круглосуточной трансляции антитрамповских сюжетов, ведущий резко прервал интервью.
«Понятно, вы не отвечаете на вопросы, я понимаю. Есть только один зритель, о котором вы беспокоитесь сейчас, и вы ведете себя как подобострастный личный секретарь, чтобы ему угодить. Я потратил впустую достаточно времени наших зрителей», — приводит слова ведущего телеканал «360»
Президент США Дональд Трамп не остался в стороне и опубликовал твит со своим мнением относительно произошедшего в студии.
«Джейк Тэппер из фейк-новостей CNN только что уничтожил собственное интервью со Стивеном Миллером из администрации Трампа. Только посмотрите сколько ненависти и несправедливости в этом лакее CNN!», – написал Трамп.
Jake Tapper of Fake News CNN just got destroyed in his interview with Stephen Miller of the Trump Administration. Watch the hatred and unfairness of this CNN flunky!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2018