Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа

Вашингтон, 8 января. Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер во время обсуждения книги Майкла Вулффа о Трампе «Огонь и ярость» грубо прервал интервью с советником американского президента Стивеном Миллером в эфире программы State of the Union.

Темой интервью с Миллером стала публикация книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа», посвященной первому году президентства Дональда Трампа. Тэппер предпринял попытку обсудить психическое состояние Трампа, а также то, насколько действующий американский президент пригоден для своей должности. В частности, телеведущий попросил прокомментировать недавний твит Трампа, в котором тот назвал себя «очень стабильным гением».

«Как вы думаете, твиты вроде этого противоречат утверждению, что Трамп стабилен и подходит для этой работы, или подтверждают его?» — задал Миллеру вопрос ведущий.

В ответ советник Трампа обвинил канал в создании «токсичной атмосферы» и публикации фейков. Миллер добавил, что твиты Трампа подтверждают «то, что и так ясно», напомнив, что Дональд Трамп является миллиардером, который «добился всего сам» и получил доступ к «чему-то волшебному, происходящему в самом сердце страны».

После того, как Миллер не дал Тэпперу задать еще один вопрос, обвинив канал в круглосуточной трансляции антитрамповских сюжетов, ведущий резко прервал интервью.

«Понятно, вы не отвечаете на вопросы, я понимаю. Есть только один зритель, о котором вы беспокоитесь сейчас, и вы ведете себя как подобострастный личный секретарь, чтобы ему угодить. Я потратил впустую достаточно времени наших зрителей», — приводит слова ведущего телеканал «360»

Президент США Дональд Трамп не остался в стороне и опубликовал твит со своим мнением относительно произошедшего в студии.

«Джейк Тэппер из фейк-новостей CNN только что уничтожил собственное интервью со Стивеном Миллером из администрации Трампа. Только посмотрите сколько ненависти и несправедливости в этом лакее CNN!», – написал Трамп.