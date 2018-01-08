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Общество
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Выборы 2018
Выборы-2018: Избирательный фонд кандидата от КПРФ Грудинина получил 1066 рублей
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    Выборы-2018: Избирательный фонд кандидата от КПРФ Грудинина получил 1066 рублей

    21:25  8 Января 2018  /обновлено: 21:25  08 Января 2018
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    Выборы-2018: Избирательный фонд кандидата от КПРФ Грудинина получил 1066 рублей

    Москва, 8 января. Избирательный фонд кандидата в президенты Российской Федерации от КПРФ Павла Грудинина получил всего 1066 рублей (по состоянию на 5 января 2018 года). Такими данными поделились в понедельник представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

    В ночь на 8 января Центризбирком завершил прием документов от кандидатов, участвующих в президентских выборах-2018 в порядке самовыдвижения. Всего о желании побороться за пост главы государства уведомили 67 человек.

    Как отметили в ЦИК РФ, в избирательный фонд лидера движения «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина поступили 30 тысяч рублей. На счету кандидата от «Альянса зеленых» Эльвиры Агурбаш – восемь тысяч рублей.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в избирательный фонд президента России Владимира Путина поступило более 400 миллионов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #цик #кпрф #выборы-2018 #грудинин
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