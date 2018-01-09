Чудеса украинского самопиара: ВМСУ взяли на абордаж танзанийский сухогруз

Завершение 2017 года ознаменовалось оживлением деятельности военно-морских сил Украины, что вылилось в перформанс, весьма смахивающий на кадры советских кинофильмов «Ч. П. — Чрезвычайное происшествие» и «Пираты XX века».

Главным героем инцидента оказался бывший турецкий каботажник Ibrahim Ustaolu I, во второй половине минувшего года сменивший флаг на танзанийский и получивший новое название Whisper. Судно дедвейтом 800 тонн следовало из Абхазии в Варну, имея на борту 1737 упаковок сигарет. Однако до Болгарии Whisper не дошел.

На абордаж!

Поздней ночью 31 декабря танзанийский сухогруз был обнаружен ВМСУ на траверзе села Курортное Одесской области. По уверениям украинской стороны — в пределах территориальных вод Украины.

Далее начался боевик.

Украинский ракетный катер U153 «Прилуки», отсутствие ракет на котором, по видимому, с лихвой восполнялось военно-морским задором, открыл артиллерийский огонь, положив несколько 76,2-мм снарядов рядом с форштевнем сухогруза. После чего к Whisper ринулись малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Бердянск», на палубах которых изготовились к подвигу досмотровые команды. Поскольку медалей хотелось всем, в эту лихую заварушку влез еще и катер морской охраны Государственной погранслужбы Украины с представителями СБУ на борту.

Несколько ошалевшая от произошедшего команда танзанийского судна совершенно добровольно вывалила навстречу украинским флибустьерам трап, что, впрочем, не избавило ее, команду, от валяния по палубе собственного судна под крики «Руки за голову!»

Старший помощник капитана сухогруза, посмевший поинтересоваться, а что, собственно, происходит, немедленно получил прикладом автомата по голове. Покончив с этим важным делом, ВМСУ объявили о пресечении попытки контрабанды морем и, взяв Whisper в «коробочку», с помпой отконвоировали свою добычу в Одесский залив, где у победителей возникли неожиданные проблемы. Выяснилось, что за услуги лоцмана, а также за стоянку сухогруза у одесского причала надо платить…

В общем, пока официальные представители ВМСУ, СБУ и украинской погранохраны рассказывали СМИ, как украинские силовики, «руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенцией ООН по морскому праву и о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», мужественно следили за Whisper сразу со всех сторон, а также пресекали танзанийские поползновения, украинские вояки и пограничники отчаянно ругались о том, кто же должен раскошелиться на проводку сухогруза в порт.

Поскольку договориться так и не получилось, постольку танзанийское судно осталось болтаться перед Одессой, что застопорило все последующие следственные мероприятия. Досмотровая партия на борту Whisper мужественно бдила и жевала сухпай, не менее стойко вел себя экипаж приставленного к сухогрузу патрульного катера BG-200 «Балаклава», но сдвинуть дело с мертвой точки это не помогло ни на йоту.

Беспредел?

Тем временем на берег с Whisper стала просачиваться информация от членов экипажа захваченного сухогруза. И эта информация, мягко говоря, не совсем стыковалась с украинской версией событий.

По словам команды сухогруза, Whisper был взят на абордаж в 16,5 милях от Курортного, то есть не в украинских терводах, а в международных. На груз сигарет имелся весь положенный комплект документов, так что ни о какой контрабанде речь идти не может. Наркотики на борту Whisper тоже не обнаружились.

На момент захвата сухогруз стоял на якоре, что было вызвано поломкой валогенератора. Таким образом, ни о какой попытке побега танзанийского судна, которую «Прилуки» якобы были вынуждены пресекать артогнем, говорить тоже не приходится.

Ну и вывод: «По нашему мнению и мнению адвокатов нашей компании, действия ВМС Украины можно назвать лишь одним словом — беспредел». Проще говоря, перед нами — пиратство.

Так ли это было на самом деле — придется разбираться в суде. Но сам факт того, что ВМСУ решило заняться чем-то большим, чем отстой у одесских причалов или троллинг перешедших под контроль России в 2014 году газовых платформ, довольно показателен. Он свидетельствует о том, что ВМСУ, продолжительное время являвшиеся «падчерицей» ВСУ и финансировавшиеся по остаточному принципу, пытаются переломить эту тенденцию. Продемонстрировать свою значимость и важность — хотя бы за счет таких откровенных пиар-акций, как захват танзанийского сухогруза.

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Тот же самый контекст содержится и в опубликованном 27 декабря интервью командующего военно-морскими силами Украины вице-адмирала Игоря Воронченко. Словом, как поется в гимне ВМСУ:

Синьо-жовтий прапор майорить,

Прийнята присяга Україні,

Будуть вірно моряки служить

Незалежній молодій країні!

Убийственный ответ

Но есть в вышеуказанном интервью и более интересная информация. Разумеется, за вычетом довольно странных пассажей о том, что действия ополчения ДНР и ЛНР в Донбассе поддерживала российская военная авиация или что выучка личного состава ВМСУ в 2014-м была выше, чем у их российских моряков, поскольку украинцы «были сертифицированы по стандартам НАТО».

В частности, из интервью украинского вице-адмирала следует, что ВМСУ до сих пор не могут «по бюрократическим причинам» получить выделенные Вашингтоном в качестве бесплатной помощи Киеву два патрульных катера типа «Айленд» (Island).

Напомним, что речь идет о единицах, выведенных после длительного использования из состава сил береговой охраны США. В разоруженном состоянии такие катера действительно бесплатно раздаются американским союзникам, но… Но вот за обучение команд катеров и транспортировку катеров за пределы США их новому владельцу платить американцам все-таки придется.

Разумеется, это не устраивает украинское правительство, не говоря уж о главе Украины Петре Порошенко. Последний с куда большим удовольствием потратит государственные деньги не на «Айленды», а на постройку новых украинских бронекатеров, поскольку оная постройка осуществляется на предприятии, принадлежащем самому Порошенко.

Вот почему уже почти совсем-совсем подаренные Украине «Айленды» до сих пор находятся в США. Вот почему Воронченко жалуется на некие «бюрократические причины», не рискуя в лоб назвать главного виновника.

Явная неадекватность сложившейся ситуации побудила даже абсолютно лояльного Киеву корреспондента выйти за пределы политкорректности: «Ощущение такое, что под вывеской защиты национального производителя на самом деле тормозится возможность сотрудничества с западными партнерами, потому что конкретные силы в Украине пытаются лоббировать собственные фирмы». Ответ вице-адмирал просто убийственный: «Это везде та и касается различных отраслей!»

Военно-морская импотенция

Боль командующего военно-морскими силами Украины понять можно. Ведь после крымских событий 2014 года ВМСУ не просто лишились своей основной береговой инфраструктуры, но и деградировали до состояния, когда их боеспособный корабельный состав можно было пересчитать чуть ли не по пальцам одной руки.

С учетом этого, американские патрульные катера — даже разоруженные и находящиеся не в лучшем техническом состоянии, но при этом значительно превосходящие по мореходности распиаренные украинскими СМИ малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 (шифр «Гюрза-М»), поставляемые предприятием Порошенко, — являются весьма желанным пополнением для ВМСУ. Тем более что с полученной ВМСУ шестеркой порошенковских «бронезмей», точнее с исправностью их боевых модулей, проблем до сих пор хватает…

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Пока украинские СМИ тиражируют картину того, как новейшие бронекатера, набросившись «всем гуртом», одержат славную победу над вторгшимся в украинские терводы российским фрегатом, а то и крейсером, Воронченко справедливо констатирует: на текущий момент Украина лишена дееспособного оборонительного инструмента на море. Просто по той причине, что в составе ВМСУ отсутствуют вымпелы, имеющие ударное вооружение — противокорабельные ракеты, способные представлять серьезную опасность для кораблей российского Черноморского флота. Единственный украинский ракетный катер U153 «Прилуки», теоретически вооруженный парой давно устаревших П-15М «Термит», а на практике лишенный и их, тут не в счет.

Итак, чтобы ВМСУ из коллекции корабельного антиквариата превратились в нечто большее, им нужны корабли с ПКР. На первых порах — ракетные катера. Об этом Воронченко говорил, еще только вступая в должность командующего: «Основой боевого потенциала должен стать ракетный катер типа «Лань», который будет сдерживающим фактором агрессора в Черном море».

«Лани» проекта 58260, по мнению вице-адмирала, должны развивать ход 40–45 узлов и нести до четырех ПКР «Нептун» украинской разработки: «За полтора года будет построен первый катер, а дальше — по одному катеру в год. Мы должны обеспечить гарантированное причинение вреда кораблям противника».

Всего «Ланей», по Воронченко, понадобится минимум штук шесть. На первом этапе будут якобы построены три, причем головной из них ВМСУ планируют получить уже в 2019 году.

Дабы избежать проблем, «всплывших» при получении американских «Айлендов», командующий ВМСУ прозорливо предложил строить ракетные катера на предприятии «Кузница на Рыбацком», которое принадлежит Порошенко. Ловко? Ловко. Но здесь вновь начинаются украинские «но».

Дайте грошей!

Да, проект ракетного катера «Лань» есть: он разработан государственной компанией «Укринмаш». Но сам проект не соответствует чаяниям Воронченко.

Максимальный ход «Ланей», заложенный в проект, не 40–45 узлов, а… всего 32 узла. Но это не главная проблема. Куда печальнее для Украины то, что давно обещанная государственным киевским конструкторским бюро «Луч» ПКР «Нептун» к началу 2018-го остается в «стране грез и обещаний». То есть, катера-то строить можно. Вот только их вооружать нечем.

Впрочем, с постройкой катеров тоже не все так однозначно.

Если Украина до сих пор не может полностью реанимировать флагман ВМСУ — фрегат «Гетьман Сагайдачний»…

Если с сентября 2017 года одесский порт все никак не способен решить, что более выгодно — отремонтировать корвет «Вінниця» или его списать…

Если только в минувшем году ВМСУ смогли изыскать средства, чтобы впервые за десять лет украинские курсанты смогли пройти штурманскую практику в море, а не в учебных классах…

Если, черт возьми, ВМСУ за неделю не нашли денег, чтобы поставить к причалу столь победоносно захваченный сухогруз с сигаретами!..

В общем, перспективы успешной постройки на Украине серии ракетных катеров вызывают серьезные сомнения. Причем, не столько с технической точки зрения, сколько с финансовой.

ВМСУ требуются деньги. А для получения денег, как известно, нужна хорошая реклама. Ею-то ВМСУ и ее командующий в данный момент и занимаются, активно оперируя броскими словосочетаниями «волчья стая» и «москитный флот».

Но одних слов мало — нужны и дела. Поскольку российские боевые корабли не балуют украинские терводы своими вторжениями, то поле для пиар-свершений украинским морякам приходится изыскивать где-то еще. Например, в области борьбы с контрабандой: настоящей или нет — это, в данном случае, не принципиально. Главное, чтобы была красивая картинка, — как в случае с захватом танзанийского сухогруза.

Вывод?

Ждем от ВМСУ новых дерзновенных абордажей. Ибо «синьо-жовтий прапор майорить», обещанный спуск головной «Лани» все ближе, а гривен на ее закладку все еще не нашлось…