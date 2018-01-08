Трансфер Маурисио обойдется «Спартаку» в 1,5 млн евро

Москва, 8 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, возможный переход защитника римского футбольного клуба «Лацио» Маурисио в московский «Спартак» обойдется красно-белым в 1,5 миллиона евро.

Как объяснил источник ФАН, именно такую сумму итальянский клуб хочет выручить с продажи 29-летнего бразильца. Отмечается, что «Спартак» устраивают условия клуба и самого Маурисио, который в прошлом сезоне выступал за российский ФК на правах аренды.

В текущем сезоне на счету бразильца один матч в Серии А.

Напомним, ранее стало известно о том, что столичный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Краснодара» Федора Смолова.