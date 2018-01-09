Украина как актив Трампа: предпродажная подготовка для покупателя из России

Большинство отечественных прогнозов о недалеком украинском будущем сводится к тому, что уж этот год окажется для «незалежной» настоящим апокалипсисом… А не этот — так следующий, 2019-й, когда российское «голубое золото» наконец-то польется на Запад в обход «территории 404»…

Осмелюсь предположить, что развитие ситуации на Украине все эти нострадамусы нечерноземной полосы «вангуют» на основе очень узкого пространства фактов, да и в его рамках оперируют несколько избирательно и предвзято, в итоге выдавая желаемое за действительное.

Ни в коей мере не претендуя на обладание истиной в последней инстанции, попытаюсь представить несколько расширенную версию упомянутого пространства фактов, в котором «украинский феномен» выглядит иначе.

Экономика

Общим местом всех прогнозов является дальнейшее ухудшение состояния — вплоть до полного развала — украинской экономики и инфраструктуры.

Спору нет — на «низовом» уровне все это существует, и в достаточно катастрофическом виде. Но «проблемы индейцев шерифа не волнуют» — украинские «элиты» чувствуют себя весьма комфортно, а местные «эскадроны смерти», накачанные националистической идеологией и гривнами, обеспечивают необходимый минимум «социальной стабильности».

Может быть, приведенные ниже цифры и врут, но других пока нет. А те, что есть, показывают картину, столь же далекую от «дикого поля», сколь далека современная Россия от доедания последних ежей и крыс.

Вот данные Всемирного банка о величине внутреннего валового продукта (ВВП) Украины — по номиналу и, в скобках, по паритету покупательной способности, в млрд. долл.:

2013 год — 183,31 (392,62)

2014 год — 131,8 (371,81)

2015 год — 90,61 (341,49)

2016 год — 93,27 (352,34)

2017 год, прогноз — 94,95 (356)

январь–июнь — 46,47 (174)

Стоит заметить, что госбюджет Украины на 2017 год формировался из расчета 3%-ного роста ВВП при инфляции 8,1%, но уже к сентябрю первый показатель был снижен до 1,6%, а второй — повысился до 16,2%. Так что в целом — «все ровно», госбюджет в 2017 году будет сведен с гигантским «плюсом», который за январь-август достиг 147,8 млрд. гривен (5,4 млрд. долл.).

Более того, как можно видеть из этих данных, реальный уровень жизни на «незалежной» в результате победы «Евромайдана», разумеется, снизился, но далеко не катастрофически. К тому же, значительная часть номинального населения этой страны — до 10 млн человек — постоянно живет и работает за ее пределами, что подтверждается данными платежного баланса Украины, в млрд долл.:

2013 год — 2,023

2014 год — -13,307

2015 год — 0,849

2016 год — 1,346

2017 год, январь–июнь — 1,049

То есть совокупный платежный баланс Украины — положительный. Дефицит по товарам, профицит по услугам и финансовым транзакциям (фактор «заробитчан», они же гастарбайтеры). Причем эти данные не учитывают сумм, ввозимых через границу «на руках», а они должны быть примерно сопоставимы или даже намного превосходить официальные показатели денежных переводов, которые таковы, в млрд долл.:

2013 год — 8,537

2014 год — 6,489

2015 год — 5,154

2016 год —5,425

2017 год, январь–июнь — 2,924

«Постраново» лидерами таких переводов являлись, в млн долл.:

США — 349,2

Россия — 333,7

Германия — 163,0

Великобритания — 150,5

Кипр — 143,6

Израиль — 124,3

Италия — 106,8

Если разделить суммы переводов на количество «заробитчан», то окажется, что из России каждый из них за полгода перевел на «нэньку» меньше 100 долларов, а из Польши (69,9 млн долл. при полутора миллионах постоянно работающих там украинцев) — вдвое меньше.

Но даже не это главное.

Украина — особенно в нынешнем ее, разделенном по Донбассу, виде — идеальная «серая зона» для постсоветской, европейской, да и всей мировой экономики. Все годы «незалежности» через нее шли поставки не только энергоносителей, но также оружия и прочих «товаров из группы риска». Теперь к этому в массовом порядке прибавился наркотрафик, «черная» трансплантология и, самое интересное, финансовые потоки.

Многие украинские банки превратились в настоящие «стиральные машины» международного уровня. По образцу и подобию, например, Кипра, также разделенного на греческую и турецкую части.

С экономической точки зрения, Украина — безусловно криминальное, мафиозное государство, поэтому ожидать его экономического краха столь же оправданно, как ожидать краха семьи Корлеоне. Если подобное и случится, то совсем по иным, не имеющим отношения к экономике, причинам.

Политика

Определенные надежды на перемены в «незалежной» — и мной, в том числе, — связывались со сменой власти в Вашингтоне. Тем более что Петр Порошенко и Ко чересчур активно поддерживали Хиллари Клинтон (достаточно в этой связи вспомнить «дело Манафорта»). Но прошедший год показал, что Дональд Трамп или не хочет сводить счеты в Киеве, или эти счеты на самом деле не настолько велики (тот же Пол Манафорт мог оказаться для 45-го президента США весьма неудобной фигурой).

Более того, Трамп, как бизнесмен, рассматривает Украину прежде всего в качестве актива, который пока приносит прибыль, но уже требует «предпродажной подготовки» с целью достижения максимальной «цены предложения». Тем более что покупатель есть, и он, по сути, один — это Россия.

Следовательно, процесс такой подготовки должен носить целевой характер. А это значит — сделать «покупку Украины» жизненно необходимым приоритетом российской политики. И путь к этому видится один — предельно усилить для России весь негатив, исходящий непосредственно от Украины и от всей ситуации вокруг нее.

Читайте также: Михаил Ремизов: Вооруженный конфликт Украины с Россией вполне возможен

Так что одним ужесточением режима антироссийских санкций здесь вряд ли обойдется — американские кураторы будут толкать киевские власти к полномасштабному вторжению в Донбасс по образцу конфликта в Южной Осетии образца августа 2008 года. Тогда грузинская агрессия была приурочена к Олимпийским играм в КНР, сейчас в качестве «оптимального варианта» может быть выбрано проведение в России чемпионата мира по футболу.

Видимо, Порошенко в ходе своего последнего визита в США дал согласие на реализацию подобного сценария, после чего майдан-3 во главе с «другом Трампа» Михаилом Саакашвили попритих, но не умер, — на случай, если «шоколадный поросенок» попытается выйти за рамки предписанной ему роли.

Так что в 2018 году нам предстоит увидеть, скорее, не распадающуюся на части, а еще более агрессивную и антироссийскую Украину.