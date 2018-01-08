«Ахмат» может арендовать Касаева

Москва, 8 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев может перейти в грозненский «Ахмат» на правах аренды.

По словам источника ФАН, 31-летнего футболиста также хотел бы видеть «Рубин». Однако вероятность его перехода маловероятна из-за финансовых проблем.

В текущем сезоне на счету Касаева два матча в чемпионате России.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» может арендовать защитника греческого «Олимпиакоса» Хрвое Милича.