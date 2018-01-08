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Новости Сирии
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Украина
Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры
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    Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

    20:42  8 Января 2018
    880

    Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

    Киев, 8 января. Российский Центр науки и культуры, расположенный в Подольском районе Киева, подвергся нападению молодчиков из «Черного комитета» - радикальной организации, боевики которой организуют вооруженные нападения на инакомыслящих граждан Украины с 2009 года.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прибыл на улицу Борисоглебскую, 2, где расположен офис российской гуманитарной организации. Эта организация известна образовательными и культурными программами.

    Националисты залили красной краской стены, двери и крыльцо офиса, а также попытались разбить стекла. 

    Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

    Кроме того, они разбросали листовки с текстом: «Держава-агрессор Российская Федерация уже четвертый год воюет против Украины и оккупировала часть нашей территории. Мы не допустим, чтобы на Украине работали российские организации».

    Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

    На воротах Центра наклеен рекламный стикер, в котором сообщается, что объект находится под охраной ЧОПа «Бриар». К моменту прибытия корреспондента часть краски была отчищена персоналом.

    Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

    Один из охранников центра сообщил корреспонденту ФАН, что это уже третье нападение за последние два года. «Нам пришлось снять табличку над дверью, где в оформлении использовались флаги Украины и России, потому что вандалы постоянно ее атаковали, а полиция не предпринимала никаких мер. Но даже это, как видите, не помогло – минувшей ночью вандалы изгадили фасад офиса и продолжают нам угрожать», - сообщил мужчина, попросив не фотографировать его. Он также сообщил, что полиция не заинтересовалась происшествием и он сомневается, что виновных привлекут к ответственности.

    Заметим, организация «Черный блок» действует на Украине легально с 2009 года. Она была создана студентом философского факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Богданом Тицким. На публичных страничках организации «Вконтакте» и Facebook не только признались в нападении, но разместили фото и видео материалы, подтверждающие причастность к акции. Больше того, там пообещали новые нападения под лозунгами «Смерть России!». 

    Российский Центр находится в Подольском районе Киева, буквально в 50 метрах от площади, где в этом районе проходило празднование рождественской ночи и где было сосредоточено большое количество силовиков. Однако полиция не посчитала нужным задерживать радикалов, прибыв на место происшествия по вызову охраны. Российский МИД выразил по этому поводу свое возмущение, направив ноту украинским властям.

    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
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